أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

08 مارس 2020 - 11:51 ص

لم يستسلم الأهالي في بيت لحم بعد التأكد من إصابات البعض بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأهالي في المدينة السياحية – بيت لحم- في التعايش مع واقع جديد فرضته الظروف الوقائية والتي أثرت على الحياة العامة بشكل ما.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام مواطن، وهو يجوب بسيارته شوارع بيت لحم ويتحدث من خلال سماعات كبيرة أغنية "شدي حيلك يا بلد"، وذلك لأجل رفع الروح المعنوية للأهالي.

الغريب في مقطع الفيديو، أن سائق السيارة خلال تصوير المشهد كان يمر من أمام الفندق الذي اكتشفت فيه حالات الإصابة بالفيروس وتحول لمكان للحجر الصحي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.