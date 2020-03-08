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إحصائية صادمة.. مليار هاتف " أندرويد" معرضة للقرصنة لهذا السبب
إحصائية صادمة.. مليار هاتف " أندرويد" معرضة للقرصنة لهذا السبب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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أندرويد

القرصنة

مليار هاتف

في توقعات صادمة، كشف موقع ويتش المعني بالمراقبة الأمنية الإلكترونية أن أكثر من مليار جهاز أندرويد معرضة لخطر الاختراق.

وبحسب الموقع فإن الأجهزة لم تعد تتمتع بحماية التحديثات الأمنية، منوها أنه من الممكن أن تجعل الثغرة الأمنية المستخدمين في جميع أنحاء العالم عرضة لسرقة البيانات ومطالب الفدية وغيرها.

 وأضاف الموقع أن أي شخص يستخدم هاتف أندرويد لعام 2012 أو قبل ذلك يجب أن يكون معنيًا بهذا الأمر أكثر من غيره.

 وبحسب بيانات جوجل الخاصة فإن42.1 في المائة من مستخدمي أندرويد حول العالم موجودون على الإصدار 6.0 من نظام التشغيل الخاص به.

كما أوضحت نشرة الأمن الخاصة بنظام أندرويد، أ،ه لم يتم إصدار تصحيحات أمان لنظام أندرويد عام 2019 فيما يخص الإصدارات دون 7.0، حيث خلص موقع ويتش إلى أن اثنين من كل خمسة من مستخدمي أندرويد في مختلف أنحاء العالم لم يعودوا يتلقون تحديثات أمنية، بحسب الاطلاع على هذه البيانات.


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