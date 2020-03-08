  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

سلطنة عمان تقرر تعليق رحلات "الشارتر" مع مصر

عملات بلاستيكية

الكشف عن حقيقة طرح البنك المركزي عملات بلاستيكية

خالد الجندي

"الجندي": إبليس بقى جرثومة اسمها فيروس "كورونا"

كورونا

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23

شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

الصين.. إنقاذ 43 عالقا إثر انهيار فندق مخالطين لمصابي كورونا

عرب وعالم

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا
الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

#

إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

#

الصين تعلن اكتشاف نوع ثانِ من «كورونا» أكثر فتكًا

#

مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات الصينية، مساء السبت، إنقاذ 43 شخصا من إجمالي حوالي 70 كانوا عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي "كورونا" شرقي البلاد.
وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية المملوكة لتلفزيون الصين المركزي (حكومي) إن الانهيار حدث في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، وأنه جرى إنقاذ 43 شخصا، فيما لا يزال الباقين عالقين تحت الأنقاض.
وأوضحت حكومة تشوانتشو أن الفندق المكون من 5 طوابق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي "كورونا".
وفيما لم يتضح على الفور سبب انهيار الفندق، قالت سلطات المدينة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.


وتشهد الصين أزمة كبيرة شلت الحياة المدنية والاقتصادية بسبب تفشي "كورونا" الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف وأصاب ما يزيد عن 80 ألفا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوداد يعبر النجم ويُكمل المربع الذهبي لأبطال إفريقيا
» الغرف التجارية تكشف حقيقة وقف استيراد "عطارة" من الصين
» "كورونا" يشل الحياة في بيت لحم وحملات تعقيم بعموم الضفة
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 233 حالة
» غزة تتخذ تدابير لمنع دخول فيروس "كورونا"
» 16 وفاة في فرنسا جراء كورونا
» ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف
» بالفيديو.. مصرع 8 أطفال في حريق ضخم بالكويت
» سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا
» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب