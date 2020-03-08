الصين.. إنقاذ 43 عالقا إثر انهيار فندق مخالطين لمصابي كورونا

08 مارس 2020 - 12:10 ص

أعلنت السلطات الصينية، مساء السبت، إنقاذ 43 شخصا من إجمالي حوالي 70 كانوا عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي "كورونا" شرقي البلاد.



وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية المملوكة لتلفزيون الصين المركزي (حكومي) إن الانهيار حدث في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، وأنه جرى إنقاذ 43 شخصا، فيما لا يزال الباقين عالقين تحت الأنقاض.

وأوضحت حكومة تشوانتشو أن الفندق المكون من 5 طوابق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي "كورونا".

وفيما لم يتضح على الفور سبب انهيار الفندق، قالت سلطات المدينة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.







