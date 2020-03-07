اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي

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محمد فضل- متابعات

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في واقعة صادمة، تعرضت ابنة فنان مصري، لمحاولة الاغتصاب وهتك العرض داخل تاكسي من قبل السائق، أثناء توصيلها إلى مدرستها.

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث، بعد تقدم مطرب وفنان "مغمور"، ببلاغ ضد سائق تاكسي يتهمه بمحاولة اغتصاب ابنته والتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها.

 تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا بتقديم مطرب مغمور بلاغًا ضد سائق تاكسي المتعاقد معه لتوصيل ابنته للمدرسة، أفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أبلغت والدها بقيام سائق التاكسي المسئول عن توصيلها للمدرسة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها ما دفع والدها لتحرير محضر ضده.

وقرر في محضر الشرطة أمام العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بأن السائق البالغ من العمر 44 عامًا استغل تواجد الطفلة برفقته بمفردها وتحرش بها، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من إلقاء القبض علي السائق المتهم.

أسفرت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة عن صحة الواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن السائق استغل تواجد الطفلة برفقته بمفردها وتحرش بها.وتم إلقاء القبض على المتهم، بعدما أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة الحقيقات.


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