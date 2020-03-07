» إصابة مرجع شيعي كبير بكورونا في العراق

07 مارس 2020 - 10:53 ص

أعلن محسن المدرسي، نجل المرجع الشيعي هادي المدرسي، إصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج.





وقال المدرسي، في تدوينة على صفحته في ”فيس بوك“، إنه ”يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر“.





وكان مكتب المدرسي قد نشر تسجيلا للأخير دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس، وقال في كلمته، إن ”الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان“.



