وزيرة الصحة عن كواليس زيارتها للصين: أبهروني

07 مارس 2020 - 09:23 ص

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل زيارتها للصين، قائلة: "الصينيون استقبلونا في قاعة "الشعب"، وهي أهم مكان لديهم يستقبل فيه رئيس الدولة الرؤساء".



وأضافت زايد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الصين منحت مصر وثائق التغلب على فيروس كورونا، كما منحت الشعب المصري ألف كاشف عن الفيروس.



وتابعت: "اكتسبت فوائد من الزيارة على المستوى الشخصي، أبهروني بالالتزام الشديد لشعب عدده مليار و400 مليون نسمة، وكيفية تعاملهم مع الوباء والتداعيات الاقتصادية".

