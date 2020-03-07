» فنانة تحرج محمد رمضان: كنت أم الإمام الشافعي ومينفعش أبقى أم بلطجي

أحمد عادل شعبان
واصلت الفنانة سميرة عبد العزيز تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن الفنان محمد رمضان و رفضها العمل معه .
وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاء مع برنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" : رفضت دورًا مع محمد رمضان ولم أكن أعرفه شخصيا ، لكني رأيت فيلم (عبده موتة) فقلت إنني من المستحيل أن أقوم بدور أم لشخص مثل هذا .
وأضافت: سموني أم العظماء لأنني جسدت دور والدة الإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام الشافعي ، والإمام محمد متولي الشعراوي ، والشيخ المراغي ، ثم جسدت دور والدة أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب ، فلا يصح أن أقوم بدور أم لبلطجي مثل هذا .. اعتذرت عن الدور ولا شك أن هذا حقي.
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