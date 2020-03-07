3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

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أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه كان على اتصال بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد  بعد عودتها من الصين بربع ساعة، لمتابعة الموقف الخاص بآخر تطورات فيروس كورونا.
وأضاف: «ظهر عندنا 15 حالة، والناس اللي في المركب هيبقى فيه نوع من أنواع العزل لفترة كإجراء احترازي لحد ما نضمن إنهم ميخرجوش ويزوروا المواقع المختلفة وبالتالي ينشروا المرض»، مشيرا إلى  أن هناك دول قللت الانتقالات بينها وبين بعضها إلا للضرورة.
وأضاف وزير الإعلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، اليوم الجمعة أن العالم أجمع يتخوف من فيروس كورونا وليس مصر فقط، خاصة أن هناك بعض الدول تساهلت في هذا الموضوع فأصبح لديها ما يشبه الجائحة أو الوباء مثل إيران.
وأوضح «هيكل»، أن الحكومة متفقة على 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، كما عقدت الحكومة عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، وأعلن عنها في حينها ولكن بشكل منفصل وكانت مرتبطة ببعضها لكي نتابع الموقف أول بأول.

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