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"كورونا".. روسيا تحظر دخول القادمين من إيران

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فرضت روسيا، الجمعة، حظرا على دخول القادمين من إيران، اعتباراً من السبت، بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا".
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
وأوضح البيان أنه "تقرر اعتباراً من السبت وبشكل مؤقت، تعليق مرور الأجانب والأشخاص بدون جنسية القادمين من إيران بهدف التعليم أو العمل أو لأغراض شخصية وسياحية وكذلك حالات الترانزيت".
واستثنى القرار الروسي، مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وطواقم طائرات وأفراد الوفود الرسمية والأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في روسيا، حسب البيان.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس "كورونا"، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 10 أشخاص. -

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