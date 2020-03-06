الإعلان عن إصابة 100 ألف شخص بـ"كورونا"

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كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

كشف مركز أنظمة العلوم والهندسة التابع لجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز 100 ألف شخص.

وقال المركز إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى الآن 100330 حالة.

وسجلت غالبية هذه الإصابات (أكثر من 80.5 ألف حالة إصابة) في الجزء القاري من الصين، وتخلفه كوريا الجنوبية (6.6 ألف إصابة تقريبا) وإيران (نحو 4.75 ألف إصابة) وإيطاليا (أكثر من 3.85 ألف إصابة).

وتتصدر الصين أيضا بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بسبب الفيروس، والتي بلغ عددها الإجمالي في العالم 3408 حالات وفاة.

وسجلت 3042 من هذه الوفيات في الصين، وتخلفها إيطاليا (148 وفاة) وإيران (124 وفاة) وكوريا الجنوبية (42 وفاة).

وتقدر إحصاءات الجامعة الأمريكية عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس بـ55694 شخص.

وبدأ تفشي الفيروس المستجد في العالم أواخر ديسمبر الماضي من مدينة ووهان، مركز محافظة هوبي الصينية، ولا يزال الغموض يلف مصدر الوباء.


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