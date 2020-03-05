» رئيس الوزراء يكشف تكلفة ترميم أول بناء حجري بالعالم

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن أعمال ترميم هرم زوسر بدأت منذ 14 عامًا، وتحديدًا في عام 2006، مشيرًا إلى أن تكلفت الدولة أكثر من 104 ملايين جنيه.

جاء ذلك عقب افتتاحه أعمال تطوير هرم زوسر، صباح اليوم الخميس، بمنطقة آثار سقارة، بحضور وزيري الآثار والإسكان ومحافظ الجيزة وأمين المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن العمل توقف خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ثم عدنا بقوة لاستكمال أعمال ترميم وتطوير هرم زوسر هذا الأثر العظيم، وأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع طبقاً للمعايير والملاحظات التى أقرتها منظمة اليونسكو، حتى يتم وضع هذا المشروع على قائمة الاثار المصرية مرة أخرى، التى نحافظ عليها على أعلى مستوى ونحرص على إتاحتها للبشرية، لترى كيف كان عظمة المصريين فى العصور الماضية.

فيما أعرب مدبولي عن سعادته بافتتاح أعمال ترميمه هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، الذي يعد أقدم بناء إنشائي من الحجر فى تاريخ البشرية.

وتابع، أن هذا الهرم يعد واحداً من آثار وكنوز الدولة المصرية، مؤكداً على أن هناك تركيزاً شديداً من جانب الدولة خلال الفترة الأخيرة على ترميم وإعادة إحياء تلك الآثار، سعياً للحفاظ عليها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك حجماً هائلاً من المشروعات الكبيرة، التي تقوم الدولة بتنفيذها فى مجال ترميم وصيانة واستغلال الاثار المصرية تتعلق بمختلف العصور والحضارات.