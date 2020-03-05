الكويت تلغي إجراءات فحص المصريين الوافدين إليها

قرر مجلس الوزراء الكويتي منذ قليل، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بوقف العمل بالتعميم رقم "25" الصادر من الإدارة بتاريخ 3 مارس الجاري، بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR ) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول، التي من بينها مصر.

جاء ذلك خلال بيان صادر على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال المجلس، إن قراره جاء في ضوء دراسته لتداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص (PCR )، وتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.

وأشار إلى أنه تقرر أيضا تكليف الجهات المختصة، بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى الكويت من الفيروس؛ وذلك بالسرعة الممكنة.

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء، عن اشتراط حيازة شهادة طبية على مواطني 10 دول بينها مصر لدخول أراضيها.

واشترطت السلطات الكويتية حيازة شهادة خلو من كورونا لدخول أراضيها، ومن هذه الدول مصر وسوريا ولبنان وتركيا.