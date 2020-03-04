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حذف أغنية حمو بيكا بعد ساعات من طرحها

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حمو بيكا
حمو بيكا
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محمد فضل- متابعات

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مهرجان

شيرين

حذف

حمو بيكا

لحن

بعد قيام موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بحذف مهرجان "عود البطل" للمطربين عمر كمال وحسن شاكوش، قام الموقع بحذف أغنية "دلقو الخمرة" بعد ساعات من طرحها أمس.

وقال البعض أن سبب الحذف هو سرقة لحن الأغنية من لحن لأغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية ?شيرين عبد الوهاب?، وقارن الكثير منهم بين الأغنيتين مؤكدين على الأمر.

وبعد ساعات على طرحها على "يوتيوب" تمّ حذف الأغنية، ولم يعرف بعد إن كان بسبب قرار منعه من الغناء أم بسبب سرقة اللحن.

أغنية "دلقو الخمرة" غناء حمو بيكا بالتعاون مع قدورة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي، أما أغنية "كتر خيري" فهي من غناء شيرين عبدالوهاب وكلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي، وتم تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب بقيادة المخرج سعيد الماروق.


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