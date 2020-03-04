ضبط كويتيين بفعل فاضح داخل سيارة

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الكويت

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شابين

تمكنت السلطات في الكويت، من ضبط شابين كويتيين بفعل فاضح داخل سيارة، حيث كانا يتبادلان القبلات من شفتيهما.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الراى الكويتية، أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شابين كويتيين بتهم تتعلق بارتكاب فعل فاضح وإساءة استخدام الهاتف.

وكان مقطع فيديو أظهر شابين التقيا في مكان عام، إذ توجه أحدهما لآخر في سيارة، ثم قام بتقبيله على شفتيه .

وإثر المقطع الذي أثار جدلا قامت الجهات الأمنية بتتبعه وتم ضبط الشابين والتحقيق معهما، إذ اعترفا بتبادل القبلات.

وتمت إحالة القضية للأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.


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