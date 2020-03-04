  • الأربعاء 04 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بإيطاليا بسبب كورونا

الكعبة

السعودية تعلق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين

أرشيفية

ضبط كويتيين بفعل فاضح داخل سيارة

الرئيس التونسي الراحل قائد الباجي السبسي

مفاجآت جديدة عن وفاة السبسي يكشفها نجله

صورة من الفيديو

شاهد.. ممرضة ترقص على أنغام الكورونا بإيران

صورة من الفيديو

سيدة من الإيغور تروي تفاصيل اغتصابها بالمعسكرات الصينية

5 قضايا تجعل مصالحة مصر وقطر مجرد "تقارب صوري"

تطبيقا لمبدأ بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين

نشأت الديهي

الديهي: "ترامب قال للسيسي أنتم دولة محترمة"

وليد صلاح

وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك رفض رحيلي لمانشستر يونايتد

وزير الاوقاف

الأوقاف عن تعيينات القادة الجدد: معندناش إمكانيات

إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بإيطاليا بسبب كورونا

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الصين تجلي مواطنيها من إيران بسبب "كورونا"

#

الكويت تكشف حقيقة وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

#

في فلسطين.. إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب "كورونا"

#

بعد والدته.. وفاة مسئول إيراني كبير بسبب كورونا

ايطاليا

مؤسسات تعليمية

غلق المؤسسات التعليمية بايطاليا

قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أغلقت المدارس في المناطق الشمالية التي تشهد أعلى معدلات في انتشار الفيروس، وبينها لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وليغوريا وبيزارو وأوربينو.

ووفقا للبيانات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بكورونا في إيطاليا أكثر من 2260 شخصا، توفي منهم 79، وتعافى 160.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»
» "ياسمين عبد العزيز ليست أولهن"..نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن سنًا
» "يصغرها بـ 10 سنوات"..حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
» "أنت مش راجل".. منى فاروق تفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز
» رسالة شكر لمحافظ الجيزة عقب إقالته مسئولا بحي الهرم
» سموحة يواصل استعداداته لمواجهة «المارد الأحمر»
» أول رد من عائلة ياسمين عبد العزيز على ارتباطها بـ"العوضي"
» خصلة شعر بـ 25 ألف دولار.. من صاحبها
» بـ فستان مكشوف..فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» برلماني: اجتماع الرئيس مع القوات المسلحة لعرض التهديدات
» شقيق ياسمين عبد العزيز مهاجمًا العوضي: "شغلك قذر وأنا عارفه"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب