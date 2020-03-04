مفاجآت جديدة عن وفاة السبسي يكشفها نجله

04 مارس 2020 - 02:48 م

أعلن حافظ قائد السبسي النجل الأكبر للرئيس التونسي الأسبق الباجي السبسي عن عودته قريبا إلى تونس والتي غادرها بعد وفاة والده لافتا إلى أنه سيكشف عن حقائق جديدة حول ملابسات وفاة والده.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ"إرم نيوز" أن وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقعه جعله غير مطمئن علي سلامته الشخصية لافتا إلى مضايقات تعرض لها دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس.

وأكد في تصريحاته أن "الشاهد"كان يمارس ضغوط علي الجميع ويوظف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه، مشيرا إلي أنه سيكشف حقائق للرأي العام بما في ذلك ملابسات الغموض حول وفاة والده، ولافتا إلى أن والده قبل وفاه بعدة أيام اكتشف حقائق كان سيأخذ بشأنها قرارات حازمة إلا أن المرض هزمه وتوفي.

وأضاف أنه يري أن رحيل الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة، لافتا إلى أن ما كشفه والده كان لملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة، وأن والده كان يتعامل مع الشاهد بالحد الأدني من العلاقات حفاظا علي مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته علي حد قوله.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة من حكم السبسي شهدت خلافات كبيرة بين رئيس الحكومة ونجل الرئيس سرعان ما تحول إلى صراع بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.