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التعليم تعلن إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل

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المدارس

التعليم

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قررت وزارة التربية والتعليم، تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجارى حتى 19 من نفس الشهر، مؤكدة أن خطة الإخلاء تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، وأن الدراسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أى نية لتأجيلها.

 وأرسلت منشورًا للمدارس أكدت فيه أنه في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من إجراءات في مجال مواجهة الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربة إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020.

 وحددت الوزارة الفترة من 7حتى 12 مارس الجارى لتنفيذ خطط الإخلاء فى المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوى العام والفنى.

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