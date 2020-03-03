» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورنا إلى 79 حالة

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أرتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 79 شخصًا، بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة الثلاثاء.
وذكر المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللو، في مؤتمر صحفي في العاصمة روما، أن وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 79 بعد تسجيل 27 وفاة جديدة.
وأوضح أن عدد المصابين أيضا ارتفع الثلاثاء إلى ألفين و263 شخصا.
وأضاف أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج وتعافوا بعد إصابتهم بالفيروس، بلغ 160 شخصا.
وأمس الأاثنين، أعلن بوريللو ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 52، و حالات الإصابة إلى 1835.
وحتى مساء الإثنين، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، إلى 3044 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 89 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 78 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل. -

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