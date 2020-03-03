السعودية تخاطب مصر بشأن نظام «إلغاء الكفالة»

03 مارس 2020 - 05:36 م

تلقى الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بشأن إلغاء نظام الكفالة.

وكانت الوزارة السعودية قد نفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الكفالة، قائله: "إنه لم يصدر عنها تصريح بإلغاء الكفالة للوافدين".

وأشارت الوزارة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وقطاع الأعمال، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان عنها رسميا، ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتلقى "سعفان" التقرير عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة.