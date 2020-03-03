  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية تخاطب مصر بشأن نظام «إلغاء الكفالة»

مصطفى مدبولى

الحكومة: الاشتباه فى إصابة 5 بكورونا بـ3 محافظات

الملك سلمان

بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

مرتضى منصور

شاهد.. موظفو الزمالك ينقلبون على مرتضى منصور

الكويت

الكويت تُقيّد دخول المصريين لأراضيها بسبب كورونا

سد النهضة

إثيوبيا تتحدى: الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا أحد سيوقف بناء السد

غدير سلطان

فنانة شهيرة تخلت عن الحجاب تعلن توبتها وتعتزل

إيران

وفاة مسؤول كبير وإصابة رجل دين بكورونا في إيران

ارشيف

لماذا استقال «آل الشيخ» من رئاسة الأهلى؟

محمود البنا

صور.. حادث مروع لحكم دولى

السعودية تخاطب مصر بشأن نظام «إلغاء الكفالة»

الحياة السياسية

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

محمد مرسي يؤيد خطوات مصر بشأن سد النهضة

#

قرار مفاجئ من الملك «سلمان» بشأن الرياضة السعودية

#

السعودية تحسم الجدل بشأن التواصل مع إيران

#

قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين

السعودية

مصر

إلغاء الكفالة

تلقى الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بشأن إلغاء نظام الكفالة.

وكانت الوزارة السعودية قد نفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الكفالة، قائله: "إنه لم يصدر عنها تصريح بإلغاء الكفالة للوافدين".

وأشارت الوزارة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وقطاع الأعمال، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان عنها رسميا، ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتلقى "سعفان" التقرير عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»
» "كارتيرون" يعلن المستبعدين من رحلة تونس
» إصابة والدة رونالدو بسكتة دماغية
» التضامن تزف بشرى سارة لمواطني بني سويف
» 8 آلاف شرطى و160 عسكريًا لتأمين موقعة "رادس"
» معجب يركع أمام هيفاء وهبي ويثير ضجة
» تسريب جديد يكشف اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان
» مفاجآت جديدة يكشفها لقاء الملكة إليزابيث بالأمير هاري
» إصابة راقصة شهيرة بفيروس كورونا.. وإعلامي يعلق
» مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالغربية
» "انتي مالك".. زوجة فنان شهير تتشاجر مع أحد متابعيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية