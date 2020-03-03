» إصابة والدة رونالدو بسكتة دماغية

03 مارس 2020 - 01:57 م

أصيبت والدة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بسكتة دماغية، فجر اليوم ونقلت إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبيبة، إن حالة دولوريس أفيرو "مستقرة"، بعد نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا بالبرتغال، مسقط رأس اللاعب.

ومن المقرر أن تخضع دولوريس لفحوص أخرى في وقت لاحق، للتحقق من سبب الانتكاسة التي تعرضت لها.

وقالت تقارير إن والدة رونالدو أصيبت بجلطة في المخ، ما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية.