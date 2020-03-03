1420 مصريا تحت الحجر الصحي والسبب كورونا

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الصحة

إم بي سي

مرسى مطروح

كورونا

الجندب

كشفت الدكتورة نانسي الجندي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عدد المخالطين للحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنهم بلغوا 1420 حالة، وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، سليزم جميع المخالطين للمصاب ببيته لمدة 14 يوما حتي إنهاء فترة حضانة الفيروس.

وأضافت "الجندي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"،قائلة :" 1420 حالة كلهم هيقعدوا في بيوتهم، وأنا عرفت أنهم أخدوا أجازة من الشغل وهيلزموا بيوتهم لحد ما تعدي فترة حضانة الفيروس، القطاع الوقائي بيتابعهم".


وأكدت "الجندي"، أنه تم نقل الحالة الثانية لمستشفى العزل الصحي بمنطقة النجيلة بمرسي مطروح منذ أمس لبدء التعامل معها".

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