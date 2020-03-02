» نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان

02 مارس 2020 - 08:38 م

أعلنت عضوة في البرلمان الإيراني، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها التقطته من إحدى الجلسات التي عقدت في الأيام الأخيرة.

ومعصومة أغا بور عليشاهي انضمت إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس الذي يتنشر بقوة في البلاد.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني إن خمسة نواب تم تأكيد إصابتهم بالفيروس من بين 100 تم إخضاعهم للفحوص.

وغالبا ما تثير معصومة أغا بور عليشاهي الجدل بتصريحاتها الحادة تجاه المعارضة الإيرانية، حيث ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو تهاجم مقاطعي الانتخابات الأخيرة، وهددت بـ”خنقهم”، بحسب تقرير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وباتت إيران تشكل مصدر قلق للعالم بسبب فشل السلطات في احتواء الفيروس والتكتم على المعلومات.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية للأنباء الاثنين بوفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد ميرمحمدي البالغ من العمر 72 عاما في مستشفى مسيح دانشوري في طهران.