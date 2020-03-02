قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء

02 مارس 2020 - 11:07 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.









وضم قرار الرئيس السيسى كلا من الدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.



