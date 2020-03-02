تهز الكويت.. أم تجد نجلها غارقا بدمائه أمام باب المنزل

02 مارس 2020 - 10:56 ص

هزت حادثة بشعة الكويت، حيث فوجئت سيدة بابنها ملقى أمام باب منزلهم في منطقة جابر العلي في محافظة الأحمدي، وقد غطت الدماء جسده وكان ينزف بشدة، حيث قامت من فورها بنقله للمستشفى.



ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المرأة ذكرت لرجال الأمن أنها عثرت على ابنها مغطى بالدماء أمام باب البيت ومصابا بطعنات في ظهره، ولم تشاهد أحدا حوله.



وتم تسجيل قضية جنائية بمسمى اعتداء بالضرب واذى بليغ، وأحيلت الواقعة إلى المباحث الجنائية للتحري، ولكشف ملابساتها والتوصل إلى هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم على ذمّتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.



وتم نقل الابن للمستشفى، والتي كشفت عن إصابته بطعنات في ظهره.









