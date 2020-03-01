مفاجأة.. القضاء ينظر تكريم "مبارك"

01 مارس 2020 - 05:01 م

عاد الرئيس الراحل حسني مبارك إلى الواجهة مجددًا اليوم الأحد، حيث من المقرر أن ينظر القضاء دعوى تطالب بإعادة اسمه على محطة مترو الشهداء في رمسيس والمنشآت والميادين.

وأقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تطالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بصفته الرئيس الأعلى للحكم المحلي، لإعادة اسم الرئيس الراحل حسني مبارك، إلى محطة مترو الأنفاق والمنشآت والميادين، بعد إزالته عقب 25 من يناير 2011.

وقال مقيم الدعوى، حسين عبدالله المطعني، إن "عودة تسمية محطة الشهداء باسم مبارك مرة أخرى مطلب شعبي، وإنه وضع هذا المطلب أمام القضاء المصري حتى يحكم التاريخ، وحتى نبرئ أنفسنا أمام الله، وتكون رسالة حضارية للعالم أجمع بأننا نحن مصدر الحضارة والتسامح".

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 24 مارس، موعداً لنظر القضية.