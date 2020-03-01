قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" وتتهم هذه الدولة

01 مارس 2020 - 04:26 م

بعد إعلان أول إصابة رسميًا بدولة قطر أمس، أصدرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، بيانًا كشفت فيه عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا"، حيث تم اكتشاف إصابة حالتين جديدتين.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل عدد المصابين إلى 3 حالات.

وأوضحت أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذها لتدابير احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، والعمل على مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وكان رئيس لجنة الاستعداد للأوبئة بوزارة الصحة القطرية، كشف عن أن الشاب القطري الذي أصيب بفيروس كورونا المتجدد وصل إلى الدوحة يوم 27 فبراير الجاري وهو من القادمين من جمهورية إيران الإسلامية الذين تم إجلاؤهم .

وقال :"عند وصول المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران إلى مطار حمد الدولي تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات اللازمة وتم انتقالهم لمبنى للحجر الصحي يتمتع بكافة سبل الرعاية".

وأضاف: "في اليوم الثاني بدأت تظهر بعض الأعراض على هذا الشخص المصاب وهي عبارة عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وتم نقله إلى مركز الأمراض الانتقالية وتم إجراء الفحص له وتأكد اليوم فعلا إصابته بالفيروس".