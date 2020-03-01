الديب يكشف مفاجأة عن أموال مبارك بعد وفاته

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أموال مبارك

الديب

التحفظ

يكثر الحديث عن أموال وممتلكات مبارك التي تركها، وهل ما زال متحفظًا بها ولا يمكن لعائلته التصرف فيها.

فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك كشف مفاجأة عن أموال الرئيس الأسبق، وأن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريًا.

وأضاف الديب في تصريحات لصحيفة الوطن أن القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك ولم يتم التصرف في التحقيقات حتى اللحظة.

ووصف الديب أن  ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية بأنه كلام فارغ وغير صحيح.

يذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك توفي قبل عدة أيام عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من مسئولي الدولة.

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