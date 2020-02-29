فيروس "كورونا" يغلق الأسواق الشعبية في بيروت

أعلن محافظ بيروت زياد شبيب، السبت، إقفال الأسواق الشعبية في المدينة كإجراء احترازي تحسبا من انتشار فيروس كورونا.



وفي 22 فبراير/شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا.وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -