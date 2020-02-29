بالفيديو.. إعلامية كويتية تنهار من البكاء وتكشف سرًا عن "مبارك"

29 فبراير 2020 - 06:30 م

انهارت إعلامية كويتية بالبكاء حزنا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما كشفت عن أسعد لحظات حياته.

وظهر فيديو للمذيعة على قناة "سكوب" وهى تبكي بشدة، بعد عرض حياة مبارك الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء في تقرير بثته القناة.

وقالت عن الرئيس الراحل: "واحد من خير أجناد الأرض.. وكان من أسعد أيام مبارك يوم أن رفع علم مصر على طابا".

وذكرت أن الرئيس الأسبق كان له دور كبير في مواجهة الغزو العراقي على الكويت، مشيرة إلى أنه كان من أول الرافضين له.