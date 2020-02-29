وفاة لاعب مصرى محترف بصفوف المريخ السودانى

29 فبراير 2020 - 02:05 م

توفى اللاعب المصري محمد هيثم العيسوى، المحترف فى صفوف فريق مريخ الفاشر السودانى، بعد حريق نشب بفندق إقامة الفريق.

اللاعب توفى بعد ساعات قليلة من نقله إلى مستشفى الفؤاد، متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذى شب فى فندق «لاند أوركيد» في السوق المحلي بالخرطوم.

وانضم "العيسوى"، الذي لعب في صفوف بلدية المحلة، لمريخ الفاشر نهاية العام الماضي، بعد أن كان مرشحًا للعب للمريخ العاصمي، وتوفى أثناء الحريق 3 من نزلاء الفندق ما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.