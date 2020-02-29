» رغم "كورونا".. دولة إسلامية تعيد فتح حدودها مع إيران

29 فبراير 2020 - 01:26 م

أعلنت دولة باكستان عن إعادتها لفتح حدودها المشتركة مع إيران بعد إغلاقها مؤقتًا كإجراءات وقائية من تفشي "كورونا".

وأشار وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه، إلى أن الحدود بين البلدين تم فتحها غير أن الزوار سيخضعون لحجر صحي مضيفًا أن باكستان لم تسجل أي إصابة بين صفوف الزوار القادمين من إيران، حسبما نشرت صحافة إيرانية.

يذكر أن باكستان أعلنت أنها سجلت أول حالتي إصابة بفيروس"كورونا" في ولاية كويتا، معلنة عن غلقها لحدودها مع إيران لوجود الفيروس بها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم عن تسجيل 205 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع حالات الإصابة إلي 593 شفي منها 123 حالة ووفاة 43 شخصًا.