عن مفاوضات سد النهضة.. أديب: الأمر أصبح مقلقًا

29 فبراير 2020 - 10:18 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على عدم مشاركة إثيوبيا في جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن، قائلاً: "يبدو أن الأمر أصبح مقلقًا وحاجة تزعل".

وأكد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عدم حضور الإثيوبيين جلسة المفاوضات كان أمرًا غير متوقع، حيث كان من المقرر أن يكون التوقيع أمس، مشيرًا إلى أن وضع مفاوضات سد النهضة مقلق.

وتابع: "الإعلام الإثيوبي لديه مشكلة مع توقيع اتفاقية سد النهضة، معقبًا: "الإثيوبيون بيقولوا الأمريكان مش هيلووا دراعنا".