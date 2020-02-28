تطورات خطيرة بشأن "كورونا" تكشفها الصحة العالمية

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"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى التحذير من خطورة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم من "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمين عام المنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.
وقال غبريسوس: "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 (الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد) إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".
واعتبر أن انتشار فيروس كورونا المستجد بمزيد من الدول وتواصل تسجيل الإصابات خلال الأيام الماضية "يبعث بالتأكيد على القلق".
لكنه لفت إلى أن البلدان، التي سجلت إصابات بالفيروس، يمكن أن تحتوي الأمر عبر اتخاذ تدابير صحيحة.
وبين غبريسوس أن مسؤولي المنظمة لم يعلنوا الوضع على أنه "وباء"؛ بسبب "عدم انتشار كورونا المستجد بكل العالم".
وأوضح أن الصين سجلت 329 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد مسجل فيها منذ أكثر من شهر.
وقال إنه حتى صباح الجمعة بتوقيت جنيف، أبلغت الصين المنظمة بأنها سجلت 78 ألفا و959 حالة إصابة، بينها ألفان و791 حالة وفاة.
وأضاف أنه في خارج الصين هناك 4 آلاف و351 إصابة في 49 بلدا و67 حالة وفاة.
إلا أنه مجددا أنه ما زال من الممكن احتواء الفيروس.
ومنذ الخميس، سجلت كل من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وهولندا ونيجيريا حالات إصابة بكورونا، وفق غبريسوس، الذي قال إن تلك الحالات لها ارتباط بإيطاليا. -

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