» المكسيك تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت المكسيك عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
وفي وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.
وأضاف جيبريسوس، فى تصريح أوردته قناة سكاى نيوز، أمس الخميس - "هناك احتمال لتفشى الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف بل وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار ، تسجيل 15 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس (كورونا) من بينها 10 حالات فى العاصمة كابول، إلى جانب عدد من الأقاليم الأخرى.
وقال ميار إنه "تم تسجيل 5 حالات مشتبه فى حملهم للفيروس داخل العاصمة كابول".. مُشيرًا إلى أن الإصابات شملت مدينة كابول وأقاليم بغلان وهرات وجور. ومن بين 10 مشتبه فى إصابتهم فى بالفيروس فى كابول قال ميار إن 5 تبين عدم إصابتها بالمرض.

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