إحالة أوراق 5 متهمين بحريق خط بترول قرية المواسير للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، اليوم الخميس، إحالة أوراق 5 من المتهمين في قضية سرقة وحريق خط البترول بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم.
والمحالون هم: محمد سيد خليل على وشهرته “كويا” وهاني عبد الستار عفيفي على رزق وشهرته ” هيثم” وفتحي عبد الهادي شرف الدين ومصطفي فتحي العفيفى محمد متولي وسعيد عبد العاطي عبد المقصود وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق عزبة المواسير لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، مما أدى لحدوث تسرب وحدوث حريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين بحروق بالغة.