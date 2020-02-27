إحالة أوراق 5 متهمين بحريق خط بترول قرية المواسير للمفتي

27 فبراير 2020 - 12:29 م

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، اليوم الخميس، إحالة أوراق 5 من المتهمين في قضية سرقة وحريق خط البترول بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم.





والمحالون هم: محمد سيد خليل على وشهرته “كويا” وهاني عبد الستار عفيفي على رزق وشهرته ” هيثم” وفتحي عبد الهادي شرف الدين ومصطفي فتحي العفيفى محمد متولي وسعيد عبد العاطي عبد المقصود وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.



