شاهد.. مصري يؤدي عمرة على روح "مبارك"

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وفاة

عمرة

مبارك

جنازة عسكرية

تداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يدعي  جمال نبيل الجبالى‏، على أداء عمرة على روح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتعتبر بذلك أول عمرة له بعد وفاته.

كتب المواطن على الصورة ، قائًلا: "الحمد لله أنا عملت عمرة النهاردة للريس مبارك ربنا يجعلها في ميزان حسناته يارب".

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أمس الأربعاء، فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أن يبدأ تلقي العزاء مساء الجمعة المقبلة في مسجد المشير شرق القاهرة.

ونعت رئاسة الجمهورية، مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، إذ تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتوفي الرئيس الاسبق، محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 91عامًا، في وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.



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