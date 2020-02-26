أول إصابة بكورونا لمجند أمريكي

26 فبراير 2020 - 10:24 ص

أعلنت كوريا الجنوبية أنها سجلت أول إصابة بفيروس "كورونا" في صفوف القوات الأمريكية المتواجدة بالبلاد.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان أن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول علي بعد 30 كيلو مترًا شمال مدينة دايجو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية لافتًا إلى أن الجندي تم وضعه في الحجر الصحي في مقر إقامته خارج القاعدة العسكرية.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر عدد حالات إصابة بعد الصين لتصبح البؤرة الثانية للفيروس القاتل، حيث وصلت حالات الإصابة إلى 1146.