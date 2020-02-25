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تعليق الدراسة بالسعودية غدًا

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المملكة العربية السعودية
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الطيب حسين

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أخبار السعودية

تعليم السعودية

تأجيل الدراسة بالسعودية

أعلنت أكثر من جهة تعليمية في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية.

وقررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية.

كما أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة لذات السبب.

وبدورها أعلنت تعليم المجمعة، تعليق الدراسة يوم غد بسبب التقلبات الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وحفر الباطن والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

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