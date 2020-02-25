أم وابنتها تحتجزان مدير بنك وتجبرانه على ممارسة الرذيلة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط ربة منزل وابنتها، لاحتجازهما مدير بنك داخل شقتهما في دائرة القسم وإجباره على ممارسة الرذيلة معهما، للحصول على أمواله، وجرى التحفظ على المتهمتين وجار العرض على النيابة العامة.

وكانت الواقعة من البداية، بتلقي مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من ميلاد 65 سنة مدير بنك سابق، مفادها قيام كل من "أمل .م" 41 سنة ربة منزل، ونجلتها هالة أحمد 22 سنة، باحتجازه داخل شقتهما ومساومته على دفع مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما قالتا إن مدير البنك كان يقدم لهما المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس، وخشية قطع المساعدة عنهما وافقتا على ممارسة الرذيلة معه.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما في أوضاع مخلة، وجرى التحفظ على الهواتف، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.