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تعليق الدراسة الثلاثاء بمستوطنات ومدن إسرائيلية قرب غزة

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صواريخ غزة
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قررت السلطات الإسرائيلية، تعليق الدراسة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في مدينتي عسقلان وسديروت ومستوطنات ما يسمى غلاف غزة، على خلفية إطلاق صواريخ من القطاع.
جاء ذلك عقب تقييم للموقف أجراه رؤساء السلطات المحلية بمستوطنات غلاف غزة مع عناصر بالجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
فيما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي توجيهات دعت فيها سكان مستوطنات الغلاف إلى تجنب التجمع في الأماكن المفتوحة، وإلغاء أي نشاطات اجتماعية ورياضية، وفق قناة "كان" الرسمية.
وقصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الإثنين مواقع وأهداف فلسطينية، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في مناطق بقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، تم اعتراض نحو 90 بالمائة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.
من جهته، علق رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي على تقارير تداولها إعلام عبري وفلسطيني حول التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وقطاع غزة قائلا "من غير الواضح ما إن كان الأمر في نهايته أم في ذروته، إذا كان يتجه نحو التصعيد أم التراجع؟"، وفق "كان". -

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