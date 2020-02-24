فنانة شهيرة:«اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين »

24 فبراير 2020 - 05:04 م

أثارت فنانة شهيرة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها، تقول فيه أن من يريد أن يشم رائحة إبطها يدفع لها مليوني.

والفيديو نشرته الفنانة الكويتية أماني التميمي، على موقع "سناب شات"، ردًا على نشرها صورة تظهر فيها إبطها، لتتفاجأ بتعليقات من نوعية أن إبطها أبيض ورائحة جميلة، فقالت في الفيديو: «اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين.. سهلة؟».

وشن نشطاء كويتيون هجومًا عنيفًا على الفانة، التي اعتبروها تخطت الخطوط الحمراء للعادات والتقاليد، متهمين إياها بنشر الفجور والتحريض على الفسق.

وفي أول رد لها خلال لقاء عبر قناة atv الكويت في برنامج «ع السيف»، إن الفيديو كان عبارة عن مزاح مع رفيقتها في حساب "سناب شات"، معترفة أن الفيديو يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، لكنها لم يكن لديها علم بأنه سينتشر بهذا الشكل.