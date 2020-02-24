  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

مجدي يعقوب

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

كورونا

طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

كارتيرون

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

عرب وعالم

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة
ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري

#

يثير ضجة.. العثور على جثة كويتي متحللة داخل سيارة

#

بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية

#

القبض على "إبليس" يثير ضجة بالسعودية

السعودية

مكة المكرمة

جثة

أخبار السعودية

معتمرة

سادت حالة من الجدل في السعودية، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة، اليوم الإثنين، على معتمرة أقدمت على القفز من الدور الثاني من مقر سكنها في منطقة مكة المكرمة.

وحسب  "سبق" المحلية، فقد تبين أن المعتمرة من الجنسية السودانية، ووضعت حدًا لحياتها صباح اليوم الإثنين، بعد أن رمت بنفسها من الدور الثاني من عمارة، حيث مقر سكنها بحي جرول في مكة المكرمة؛ ما أسفر عن وفاتها على الفور.

وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن المعتمرة قد فارقت الحياة.

ونقل جثمان المعتمرة السودانية إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب إقدامها على فعلتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"
» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة