أول رد للسعودية على إصابة أحد مواطنيها بـ"كورونا"

24 فبراير 2020 - 10:15 ص

أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا اليوم الاثنين، بشأن ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا? الجديد.







وذكرت الصحة السعودية، أن "التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".





?وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة "مشھد" الإيرانية، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفيروس "كورونا" المستجد.





وقالت الوزراة، في بيان لها، إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، حيث أن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظھر عليھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".