  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: هؤلاء حولوا كرة القدم إلى اقتتال وحرب

محمد فضل

تعليق ناري لـ محمد فضل على انسحاب نادي الزمالك

يعقوب السعدي

مواجهة نارية بين يعقوب السعدي ومحمد فضل بسبب "السوبر

عمرو الجنايني

أول تعليق لرئيس اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي وانسحاب الزمالك

أمطار على الإسكندرية

برودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

مجلس الأهلى

الأهلي يرفض عقوبات السوبر.. ويُهدد «الجنايني» بفيديوهات وصور

أرشيفية

بعد شيخ الأزهر.. تحرك عاجل لاستبدال الشبكة بوديعة بنكية

الهلال

الإفتاء: غرة شهر رجب بعد غد الثلاثاء

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور: «مش بنتهدد»

إيران

عزل 15 مليون إيراني داخل العاصمة طهران بسبب«كورونا»

إسرائيل تعلن عن إصابة ثانية بـ "كورونا"

عرب وعالم

الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"
الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سامسونج تعلن عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

#

الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

#

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

#

قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن إصابة إسرائيلي ثان بفيروس "كورونا"، حسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن المصاب، كان على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية أثناء تواجدها في اليابان.
وقالت الوزارة في بيان مشترك صدر عنها وعن المركز الطبي "شيبا"، إن "الفحوصات التي أجريت في مختبرات الوزارة بيّنت إصابة مسافر آخر كان على متن سفينة (برينسس دايموند) في اليابان".
وأضاف البيان أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع في "تال هشومير" (وسط إسرائيل). مشددا على أن "انتقال العدوى إلى المصاب لم يحدث في إسرائيل".
ونوهت الوزارة إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين كانوا على متن السفينة في اليابان، كحاملين للفيروس. مشيرة إلى أنّ اثنين منهم عادا للبلاد بينما ما يزال يمكث الأربعة الآخرون في اليابان.
وفي السياق، أعلنت بلدية تل أبيب الإسرائيلية، الأحد، أنها لن تسمح بمشاركة أجانب في سباق الماراثون المقرر تنظيمه الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وذكرت البلدية أن الماراثون سيقام بمشاركة 40 ألف عداء إسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
والسبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عزل 99 مواطنا على الأقل، بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وجرى تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس "كورونا الجديد".
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة "أميرة الماس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" الياباني. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمرو الجناينى يكشف حقيقة تأجيل لمباراة القمة
» نشأت الديهي يطالب بحل رادع للانفجار السكاني: "هنضيع"
» الرئيس الصيني: كورونا لا يزال قاسيا ومعقدا
» الدولار يتراجع أمام الجنيه مسجلًا رقمًا قياسيًا
» ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا في إيطاليا لهذا الرقم
» الأزهر للفتوى يُبين حكم قراءة القرآن على غير طهارة
» 705 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوياتها
» بعد شيخ الأزهر.. تحرك عاجل لاستبدال الشبكة بوديعة بنكية
» تفاصيل هروب مريض نفسي من مستشفى بالسعودية
» وصول طاقم حكام مباراة القمة إلى القاهرة
» بين عمارتين.. "هندي" ينهي حياته بطريقة شنيعة في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة