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روحاني: عقوبات واشنطن مثل "كورونا" مخاوفها أكبر من حقيقتها

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روحاني
روحاني
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المصريون ووكالات

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شبّه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العقوبات الأمريكية بفيروس "كورونا" الجديد، مبينا أن مخاوفها أكبر من حقيقتها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، الأحد، ورد فيه أن روحاني التقى وزير خارجية النمسا، ألكسندر شاليبرغ، على هامش زيارة الأخيرة إلى العاصمة طهران.
وأشار روحاني إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على بلاده، تشمل أيضاً قطاع الغذاء والدواء، مضيفاً: "فرض هذا النوع من العقوبات إرهاب. ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفي بمسؤولياته الإنسانية في هذا الخصوص".
وتابع: "العقوبات الأمريكية مثل فيروس كورونا، مخاوفها أكبر من حقيقتها".
وأوضح روحاني أن الاتفاق النووي بين بلاده والاتحاد الأوروبي والبلدان الغربية الأخرى، من شأنه أن يشكّل منطلقاً جيداً لتأسيس الثقة بين طهران والعواصم الغربية، مشددا على التزامهم بالاتفاق. -

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