فيديو لمواطن صينى يلقى آلاف العملات "اليوان" بسبب "كورونا"

23 فبراير 2020 - 09:47 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل صيني يلقي الآلاف من العملات الصينية "اليوان"، تزامنًا مع تفشي فيروس "كورونا " في الصين وفرض الحجر الصحي على المدن التي تنتشر بها العدوى خاصة "ووهان".

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يلقي النقود في الهواء وهو يقول: "ما الفائدة من النقود المتاجر مغلقة ويحظر حتى علي الناس التجول أو حتى زيارة بعضهم.. الصين الآن في نكبة علي جميع الأصعدة.. وما زالت الأيام مليئة بالأحداث الجسام في الصين فالخسائر الصناعية والزراعية فادحة".

ولاقي مقطع الفيديو ردود فعل غريبة حيث حمد البعض الله على عدم المعاناة من هذه النكبة والبلاء فيما قال البعض ما حدث جزاء لما فعلوا مع بالقلة المسلمة.

فقال "عايض العتيبي: "سبحانه يمهل ولا يهمل".

وقال "ثوت": "وعلى الباغي تدور الدائر.. اللهم أضعاف أضعاف العذاب والبلاء مثل ما آذوا إخواننا فقط لأنهم مسلمين.. اللهم زدهم ولا ترفع عنهم البلاء".



