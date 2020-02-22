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على متن طائرة كورية ..

إسرائيل تمنع 200 أجنبي من دخول أراضيها

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إخلاء مطار "بن جوريون الإسرئيلى"
إخلاء مطار "بن جوريون الإسرئيلى"
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المصريون ووكالات

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منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، نحو 200 أجنبي جاءوا على متن طائرة قادمة من سيول عاصمة كورية الجنوبية من دخول مطار "بن غوريون" في تل أبيب؛ تحسبا من انتشار فيروس "كورونا الجديد"، حسب إعلام إسرائيلي.
وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن السلطات الإسرائيلية سمحت لـ12 إسرائيليا فقط كانوا على متن الطائرة بالنزول إلى المطار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الإسرائيليين الـ12 عبر سيارات الإسعاف إلى منازلهم.
ولفتت إلى أنه تم تزويد الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية بالوقود، ومن ثم إعطائها تعليمات بالعودة إلى سيول.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عزل 33 مواطنا صحيا بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وجرى تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس "كورونا الجديد".
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة "أميرة الماس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" الياباني.
وسجلت دول عديدة حتى السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 إصابة، غالبيتها العظمي في الصين، بسبب "كورونا"، وفق حصيلة جمعتها "أسوشييتد برس". 

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