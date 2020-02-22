» بيان عاجل من النائب العام بشأن ختان البنات

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النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
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بيان عاجل

ختان البنات

ما هو الختان

أصدر النائب العام، المستشار حمادي الصاوي، بيانًا منذ اليوم السبت، بشأن عمليات الختان التي يجريها الآباء وأولياء الأمور لبناتهم، بحكم الأعراف والتقاليد التي نشئوا عليها.

إذ أهابت النيابةُ العامةُ، بالآباء والأمهات، ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ "الختان"، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ.

وقال النائب العام في بيانه: «اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ».

وأضاف البيان: «انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكاً وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذاباً وألماً، ووفروا لهنَّ أماناً وحمايةً وسنداً، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان».


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