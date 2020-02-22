زوجة في دعوى خلع: جوزي أجمل مني

22 فبراير 2020 - 12:56 م

روت زوجة أربعينية أسباب رغبتها للخلع لزوجها ، قائلة :" جوزى مراهق تعدى العام الخمسين وما زال يعيش حياة شاب فى العشرين من عمرة يرفض الاعتراف بسنه يبالغ فى الاهتمام بنفسه و يقوم بإجراء عمليات تجميلية لإخفاء علامات تقدم السن .



و أضافت خلال شكوها أمام محكمة الأسرة ،:"زوجى هو زميلى بالعمل كان يحظى بحب جميع العاملين فهو شخص ودود يحترم الصغير قبل الكبير وقعت فى حبه دون أن أشعر وكان يبادلنى نفس الشعور .



وتابعت :"تقدم لطلب يدى وتمت الخطوبة، وبعد عام كامل تم الزفاف وعشت مع زوجى أجمل أيام حياتى.



و أكملت :" أنجبت 4 أبناء كرست وقتى وجهدى لبيتى وزوجى خلال رحله الحياة نسيت الاهتمام بنفسي وبدون أن أشعر اهلمت فى نفسي لدرجه أن من كان يشاهدنى كان يمنحنى سنا اكبر من سنى بمراحل ،فى نفس الوقت كان زوجى يهتم بنفسه واناقته كان يتوجه أسبوعيا إلى صالون الحلاقة لعمل الصبغات والماسكات لوجهه شعرت ".



وواصلت حديثها قائلة :"،ويوما بعد يوم لاحظت أن زوجى يحظى بالشباب والصحة فى حين تدهورت صحتى تماما وعلامات تقدم السن بدت واضحة على معالم وجهى ،حاولت كشف سر زوجى وبدأت فى مراقبته واكتشفت ان زوجى يقوم بعمل العمليات التجميلية، حيث يتردد على عيادات التجميل واجهته بما اكتشفت فأكد لى أنه يرفض الشعور أنه يكبر فى السن ومصر على الاهتمام بشكله الخارجى.



و أردفت :"شعرت بالضيق وبدأت فى النفور منه وطلبت منه الطلاق لكن للأسف فوجئت بأن عائلتى ترفض تماما طلبى فقررت اللجوء إلى محكمه الأسرة وأقمت دعوى خلع فلن أتحمل أن يكون زوجى أجمل واصغر منى شكلا".

