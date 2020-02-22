الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

متابعات - الدويني فولي
أعلنت الولايات المتحدة عن عزلها لـ 7600 شخص عائدين من الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد .
وطالبت الصحة العامة في كاليفورنيا أن يعزل هؤلاء الأشخاص أنفسهم في منازلهم، فيما يحاول مسئولو الصحة وقف انتشار الفيروس .
كما طالبت الصحة الأشخاص الذين عادوا من الصين إلي الولايات المتحدة بالبقاء في منازلهم وعدم اختلاطهم بالآخرين حتى يمر 14 يوم.
جدير بالذكر أن الأمريكيين العائدين من مدينة " ووهان" بؤرة المرض بوسط الصين وتمت إعادتهم في رحلات مستأجرة وحجروا في قواعد عسكرية وتقوم الولايات المتحدة بنقل المسافرين من الصين إلي أراضيها عبر 11 مطار.
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